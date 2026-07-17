أبوظبي في 17 يوليو /وام/ قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه في يوم عهد الاتحاد، نجدد بكل فخر واعتزاز الولاء لقيادتنا الرشيدة، والعهد على مواصلة العمل بإخلاص لترجمة رؤيتها الحكيمة وصون منجزات الاتحاد منذ تأسيسه.

وأكد فى كلمة بمناسبة يوم عهد الاتحاد التزام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الراسخ بدعم استقرار القطاع المالي ومتانته، بما يسهم في ترسيخ تنافسية اقتصاد دولة الإمارات ومكانتها الرائدة عالمياً.

وأضاف:" نجدد العهد بمواصلة الإسهام في حماية مكتسبات الاتحاد والبناء عليه، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ومكانة دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامةً للأجيال القادمة.