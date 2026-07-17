هيئة الرعاية الأسرية: ترسيخ قيم الاتحاد يبدأ من الأسرة والإنسان

أبوظبي في 17يوليو / وام / قالت سعادة سلامة عجلان العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، إن يوم عهد الاتحاد يجسد محطة وطنية نستذكر فيها الرؤية الحكيمة للوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن، وجعل من بناء الأسرة والمجتمع أساساً لمسيرة التنمية المستدامة التي تواصل دولة الإمارات ترسيخها بقيادتها الرشيدة، عبر نهج يضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياته.

وأوضحت أن يوم عهد الاتحاد يأتي هذا العام، الذي يتزامن مع "عام الأسرة"، ليؤكد أن عهد الاتحاد لم يكن محطةً لتوحيد الإمارات السبع فحسب، بل انطلاقةً لبناء مجتمع يقوم على قيم التلاحم والرحمة والمسؤولية المشتركة، ويجعل من الأسرة الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه.

وأضافت :" في هيئة الرعاية الأسرية، نواصل ترجمة هذه القيم إلى مبادرات وخدمات تُعزز استقرار الأسرة وتمكّنها من مواجهة التحديات بثقة، من خلال تمكين الأسر ودعمِها، وبالشراكة مع مختلف الجهات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وترسيخ مجتمع أكثر تماسكًا وازدهارًا".