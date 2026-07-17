رئيس مركز أبوظبي للغة العربية : الإمارات نموذج عالمي رائد في التنمية والازدهار

أبوظبي في 17 يوليو / وام / أكد سعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية أن يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية غالية على قلوب جميع أبناء المجتمع الإماراتي، وهي محطّة مفصلية في تاريخ دولة الإمارات نستحضر من خلالها بكل فخر واعتزاز الرؤية الحكيمة، والإرادة الصلبة للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام المؤسسين، الذين وضعوا في هذا اليوم الأسس الراسخة لقيام دولة الإمارات، وبناء دولة قوية قادرة على استشراف المستقبل، وصناعة الفرص لأبنائها، وانطلاق مسيرة الوطن الاستثنائية التي تحوّل معها حلم الاتحاد إلى نموذج ريادي عالمي في التنمية والازدهار".

وقال سعادته:" إن دولة الإمارات تواصل اليوم بدعم ورعاية قيادتها الرشيدة تلك الخطى الثابتة التي رسّخها عهدُ الاتحاد، برؤية طموحة تستثمر في الإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها، وتنطلق في مسيرة البناء من مقدّرات العلم، والمعرفة، واحترام الآخر، وتعزّز تنافسية الدولة، وموقعها المتقدّم إقليمياً ودولياً.

وأضاف أن هذه الذكرى الوطنية تؤسّس سنوياً لمرحلة جديدة من العمل، والاستفادة من التجارب في سبيل الارتقاء بجهود الدولة التنموية التي قامت على أسس من الابتكار، والمعرفة في مختلف القطاعات، ودعوة لمواصلة الجهود في سبيل أن تبقى دولة الإمارات عزيزة، قويّة بأبنائها، وصلبة بعزيمتها، وتاريخها المستند إلى ماضٍ عريق، وإرث حضاريّ، وثقافة عربيّة أصيلة".