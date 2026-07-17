الشارقة في 17 يوليو / وام / أكد سعادة أحمد عبيد القصير الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أن يوم عهد الاتحاد رسخ الرؤية التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي آمنت منذ البداية بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان وأن التنمية المستدامة هي الطريق لبناء وطن قادر على مواكبة المستقبل وصناعته .

وقال في تصريح له إن ما نشهده اليوم من مكانة اقتصادية وتنموية عالمية للدولة هو ثمرة نهج استشرافي جعل التخطيط طويل الأمد، والتكامل وجودة الحياة ركائز أساسية لمسيرة الاتحاد.

وأضاف وفي الشارقة تتجسد هذه القيم في الرؤية التنموية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي تنطلق من إيمان راسخ بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها وأن الاستثمار في الثقافة والتعليم والبيئة وجودة الحياة والاقتصاد يشكل منظومة متكاملة لبناء مستقبل أكثر استدامة.. فمن خلال هذا النهج تواصل الشارقة الإسهام في ترسيخ مسيرة الاتحاد عبر نموذج تنموي يجمع بين الهوية والابتكار ويعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالميةً للعيش والعمل والاستثمار.