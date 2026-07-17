الشارقة في 17 يوليو / وام / قال الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية رئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة إن يوم عهد الاتحاد مناسبة نستحضر فيها إرادة الآباء المؤسسين الذين اختاروا الوحدة أساساً لبناء الوطن ورسخوا نهجاً أثبت على مدى العقود أن تكامل الجهود ووحدة الرؤية هما مصدر قوة الإمارات وتقدمها وهو عهد يتجدد بصون مكتسبات الاتحاد ومواصلة البناء عليها بما يحقق تطلعات الوطن وأجياله المقبلة.

وأضاف في تصريح له : "منحتنا مسيرة الاتحاد نموذجاً ملهماً في العمل المشترك يقوم على توحيد الطاقات وتحويل التنوع إلى مصدر للقوة والازدهار ومن هذا الإرث نستمد رؤيتنا لمواصلة تعزيز العلاقات الدولية وبناء الشراكات التي تخدم التنمية وترسخ مكانة الإمارات وحضورها العالمي مؤمنين بأن الوفاء لعهد الاتحاد يكون بمواصلة العمل والإنجاز وبناء مستقبل يظل فيه الوطن ووحدته وتقدمه غايتنا الأولى".