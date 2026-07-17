الشارقة في 17 يوليو / وام / قالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة إن مسؤوليتنا في يوم عهد الاتحاد تتمثل في مواصلة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية وتهيئة الفرص التي تتيح لها تحويل طموحاتها وأفكارها إلى إنجازات تسهم في ازدهار مجتمعها واقتصاد وطنها مؤكدة أن الوفاء لعهد الاتحاد يتجسد في العمل للمستقبل واستثمار طاقات كل فرد في المجتمع ومواصلة بناء دولة تتسع فيها الفرص والطموحات وتبقى وحدتها مصدر قوتها وتقدمها.

وأضافت أنه من هذا العهد انطلقت مسيرة جعلت الإنسان محور التنمية ورسخت للمرأة الإماراتية مكانتها شريكاً فاعلاً في بناء الوطن ومكّنتها من الحضور والإسهام في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.