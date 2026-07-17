الشارقة في 17 يوليو/وام/ قال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية إن يوم عهد الاتحاد يجسد القيم الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات وفي مقدمتها الوحدة والتكامل والعمل المشترك والتي شكلت الأساس لمسيرة تنموية استثنائية رسخت مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في التنمية والابتكار وصناعة المستقبل وما نشهده اليوم من إنجازات وريادة في مختلف المجالات هو امتداد لذلك النهج الذي آمن بأن توحيد الجهود هو السبيل لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وأضاف الشيخ سعود بن سلطان القاسمي فى كلمة بمناسبة يوم عهد الاتحاد أن دائرة الشارقة الرقمية تواصل استلهام هذه القيم في تنفيذ استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028 من خلال تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة لتطوير خدمات أكثر كفاءة وسهولة بما يدعم جودة الحياة ويعزز جاهزية حكومة الشارقة لمواكبة متطلبات المستقبل انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها.