دبي في 17 يوليو/ وام/ قال معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع إن "يوم عهد الاتحاد" يمثل محطة وطنية نستحضر فيها القيم الراسخة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه الحكام، حين جعلوا الإنسان محور التنمية، والوحدة أساس النهضة، وجدّدوا الإيمان بوطن يجسد الطموح ويستشرف المستقبل بقيادة حكيمة ورؤية راسخة.

وقال معاليه في تصريح اليوم بهذه المناسبة: "نستلهم في وزارة الصحة ووقاية المجتمع من هذه المناسبة مسؤوليتنا الوطنية في تطوير منظومة صحية وقائية مستدامة ومتكاملة، أكثر جاهزية ومرونة، ترتكز على الابتكار والكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" ، ونواصل بذل الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تحويل عهد الاتحاد إلى نهج عمل مؤسسي يرتكز على وحدة الرؤية، وتكامل الأدوار، وصناعة السياسات التي تصون المكتسبات وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة".

وأضاف معالي الصايغ : "نجدد العهد بأن يبقى القطاع الصحي شريكاً أساسياً في مسيرة الوطن، حاملاً رسالة الاتحاد في حماية صحة الإنسان، وصون جودة حياته، وترسيخ نموذج إماراتي رائد يواصل صناعة المستقبل بثقة، ويعزز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، مما يواكب تطلعات "مئوية الإمارات 2071".