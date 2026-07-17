أحمد الزعابي: يوم عهد الاتحاد يجسد رؤيةً استثنائية آمنت بأن الوحدة هي الأساس الذي تُبنى عليه قوة الدول

أبوظبي في 17 يوليو / وام / قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي "ADDED"، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي"ADGM"، إن يوم عهد الاتحاد يمثل لحظةً تاريخية جسدت رؤيةً استثنائية آمنت بأن الوحدة هي الأساس الذي تُبنى عليه قوة الدول وازدهارها، ففي الثامن عشر من يوليو 1971، وضع الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه-، وإخوانه الحكام، الأساس لدولةٍ قامت على وحدة الهدف، وقوة المؤسسات، والإيمان بأن التنمية المستدامة تبدأ بالوحدة.

وأضاف معاليه في تصريح له :" اليوم، تمثل المكانة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات، وما حققته من تقدم اقتصادي وتنموي، امتداداً لذلك العهد وتجسيداً لرؤيةٍ بعيدة المدى أرست دعائم الاستقرار، ورسخت الثقة، ومكنت الدولة من بناء اقتصاد تنافسي وشراكات عالمية مؤثرة".

وقال إنه في يوم عهد الاتحاد، نجدد اعتزازنا بهذه المسيرة الوطنية، ونؤكد التزامنا بمواصلة البناء على إرث الآباء المؤسسين، وتعزيز مكتسبات الاتحاد، وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة.