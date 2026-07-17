وزير العدل : يوم عهد الإتحاد ميلاد دولة القانون ومسيرة الإنجاز المستدام

​أبوظبي في 17 يوليو/وام/ قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي إنه في "يوم عهد الاتحاد" يستذكر شعب الإمارات بصيرة الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - الذي أرسى دعائم الدولة على إيمان مطلق بأن قوة البنيان تكمن في وحدة الصف ورسوخ النظام القانوني ، فقد كان من رؤية الشيخ زايد الثاقبة أن أقرمع إخوانه المؤسسين وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، ليضعوا بذلك حجر الأساس لمنظومة عدلية وطنية ما زالت، بفضل نهج قيادتنا الرشيدة تسير على نهج الحكمة والبناء المؤسسي الرصين".

وأضاف ​معاليه: "أن ما رسخه الشيخ زايد - طيب الله ثراه- من قيم العدل والإنصاف، وحرصه على أن يكون القانون هو الحَكَم بين الجميع، سيظل نبراسا تستلهم منه وزارة العدل مسيرتها في تطوير المنظومة العدلية وترسيخ سيادة القانون ، ونحن إذ نستحضر هذه الذكرى الوطنية، نجدد العهد على المضي قدما متمسكين بإرث القائد المؤسس، لبناء دولة يسودها العدل، وتحتكم إلى القانون، لتظل نموذجا حضاريا ملهما للعالم".