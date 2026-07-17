"إي آند" تنجز بنجاح بيع حصتها في "فودافون" بقيمة 5.95 مليار دولار

أبوظبي في 17 يوليو / وام/ أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع (إي آند)، اليوم، الانتهاءَ بنجاحٍ من عملية تحويل كامل حصتها البالغة 3,944,743,685 سهمًا عاديًّا في "فودافون" إلى كلٍّ من: «بي إن بي باريبا للأسواق المالية»، و«كريدي أجريكول للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار»، و«سوسيتيه جنرال» .

يأتي ذلك استكمالًا لبيانها الصادر في 10 يوليو 2026، بشأن توقيع اتفاقية ملزمة مع شركة «فيغا»، وهي أداة استحواذ مملوكة بالكامل لمجموعة "نيل" العائلية (Neil family group)، لبيع كامل حصة « إي آند » في شركة «فودافون جروب بي إل سي» («فودافون»)؛

وحقَّق الإتمام الناجح لعملية التحويل إجمالي عائدات نقدية لمجموعة «إي آند» بقيمة 21.5 مليار درهم إماراتي (5.84 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل حوالي 110.5 بنسًا إسترلينيًّا للسهم الواحد.. أما العائد المتبقي البالغ 2.02 بنس إسترليني للسهم (ما يعادل 0.4 مليار درهم إماراتي / 0.11 مليار دولار أمريكي)، والمرتبط بأرباح فودافون النهائية للسنة المالية 2026، فسيتم تحصيله في 30 يوليو 2026 وبذلك يصل إجمالي العائد إلى 21.9 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 5.95 مليار دولار أمريكي).

وأسفرت هذه الصفقة عن عائد نقدي صافٍ لصالح «إي آند» بقيمة 4.8 مليار درهم إماراتي (ما يقارب 1.3 مليار دولار أمريكي)، وتعكس الأولويات الاستراتيجية للمجموعة من حيث التركيز على أعمالها الأساسية، مع جني العوائد الناتجة من استثماراتها.