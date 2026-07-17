آمنة الضحاك: يوم عهد الاتحاد محطة وطنية خالدة تجسّد رؤية الآباء المؤسسين

دبي في 17 يوليو / وام / قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة وطنية خالدة في تاريخ دولة الإمارات، نستحضر فيها بكل فخر وإجلال الرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين، وما أرسوه من دعائم راسخة لوحدة الدولة ومسيرتها التنموية المستدامة.

وأضافت معاليها بمناسبة يوم عهد الاتحاد، الذي يصادف 18 يوليو من كل عام : “يمثل هذا اليوم محطة وطنية خالدة في تاريخ دولة الإمارات، نستحضر فيها بكل فخر وإجلال الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكّام المؤسسين، الذين أرسوا دعائم وحدة متينة قامت على التماسك والتلاحم، والإيمان بأن الإنسان هو الثروة الحقيقة والاستثمار الأمثل لدولة تعدُ نموذجاً عالمياً في التنمية والاستدامة وقيادة المستقبل”.

وأوضحت معاليها أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تجدد في نفوس جميع أبناء المجتمع الإماراتي معاني الولاء والانتماء، للوطن، والقيادة، وتعزّز المسؤولية المشتركة في الحفاظ على المكتسبات الوطنية والبناء عليها، والتعلّم من التجارب، وتحويل مختلف التحدّيات إلى فرص، كما أنها تجسيدٌ حيّ واستثنائيّ للإرادة الوطنية الراسخة، والرؤية التنموية الاستشرافية التي ارتكزت على إيمان عميق بأن تكامل الجهود، ووحدة الصف يشكّلان الأساس المتين لبناء وطن مزدهر، قادر على تحقيق تطلعاته، وصناعة الفرص، واستثمار المتغيرات العالمية والاستفادة منها كمحرّكات للنمو، واستشراف المستقبل بثقة واقتدار، وانطلاقاً من هذا النهج نواصل في ظل قيادتنا الرشيدة مسيرة البناء والتنمية، مستلهمين قيم الاتحاد في كل ما نبذله من جهود لتعزيز التوازن بين متطلبات النمو المستدام، والمحافظة على البيئة، وصون مواردنا الطبيعية، باعتبارها مسؤولية وطنية وأمانة نلتزم بها تجاه الأجيال القادمة.”

وأكدت معاليها أن “يوم عهد الاتحاد” دعوة لمواصلة العمل بإخلاص وعزيمة، وتسخير جميع الإمكانات لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في تعزيز رفعة وريادة دولة الإمارات على مختلف الصعد إقليمياً ودولياً، بما يجسّد أسمى معاني الوفاء لرؤية الآباء المؤسسين، الذين أرادوا لها أن تكون درباً يقود نحو مستقبلٍ أكثر ازدهاراً واستدامة