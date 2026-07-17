رئيس المحكمة الاتحادية العليا: الاتحاد يواصل مسيرة الريادة والازدهاروالتمكين في ظل القيادة الرشيدة

أبوظبي في 17 يوليو / وام/ قال معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري ، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن "مواقف العظماء عبر التاريخ وفي شتى الأمم هي لحظات فارقة تصنع المجد وترسم ملامح المستقبل، ونستذكر هنا بفخر واعتزاز ذلك اللقاء التاريخي المبارك الذي أرسى فيه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه المؤسسون، طيب الله ثراهم، اللبنات الأولى لاتحادنا المجيد، معلنين من خلال (ميثاق الاتحاد) انطلاق مسيرة تنموية قياسية عمادها وحدة الوطن ووقودها قيم ومبادئ راسخة عززت تنافسية الإمارات ورفعت اسمها في صدارة الدول الرائدة عالمياً".

وأضاف معاليه، في تصريح بمناسبة "يوم عهد الاتحاد" إن هذا اليوم "يحمل رمزية عظيمة في نفوسنا أبناء الإمارات لتوثيقه محطة تاريخية مضيئة في ذاكرتنا الوطنية، ولما يجسده من قيم الولاء والوفاء والانتماء للوطن، التي أرادت لها قيادتنا الرشيدة أن تبقى ماثلة في خلد الأجيال ورافعة للهوية الوطنية، لتظل مبعثاً للفخر ودافعاً للعطاء ونبراساً لبناء المستقبل.

وأوضح معاليه أن تلك الأسس المتينة التي قامت عليها الريادة الإماراتية تترسخ اليوم وتزداد صلابة في ظل الرؤية الثاقبة والتخطيط المحكم لقائد المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتتوالى المنجزات الاتحادية وتمضي مسيرة الإمارات في مراقي المجد والرخاء والتنمية حفظ الله الإمارات وأدام عليها نعمة الاتحاد في ظل قيادتنا الرشيدة.