"ليوا للرطب" يوفر منصة عرض للمنتجات العصرية المبتكرة

الظفرة في 17 يوليو / وام / وسط أجواء تراثية تعبق بجمال الماضي العريق، يشهد "ليوا للرطب" في دورته الثانية والعشرين إقبالاً استثنائياً ومشاركات مميزة تبرز دور النخلة بوصفها عنصراً أساسياً في الهوية الإماراتية، ويقدم المبدعين والمبدعات لإبراز مواهبهم في تطوير الحرف التقليدية بأسلوب عصري ومبتكر.

وشهدت منصات هذه الدورة مشاريع ملهمة لمبدعات إمارتيات، حيث يستعرض ركن الحرفيات، مشروعاً لإنتاج وتصنيع أكواب فخارية مبتكرة تدمج معها أجزاء من النخلة لإنتاج قطعة مميزة تعبّر عن روح التراث بلمسات عصرية، مكونة منتجاً أكثر صلابة وجاذبية.

وتتميز هذه الأكواب بدمج ليف النخل الطبيعي في تفاصيلها، مما يمنح كل قطعة هوية بصرية فريدة وبصمة جمالية خاصة تجعلها قطعة فنية فريدة من نوعها وغير متكررة.

وضمن ركن الحرفيات في ليوا للرطب بدورته الثانية والعشرين، برزت مشاركة متميزة تحت عنوان "صناعات من الليف"، نجحت من خلالها المبدعات الإماراتيات في لفت الأنظار بتقديم منتجات عصرية ومبتكرة صُنعت يدوياً من ليف النخيل الطبيعي، لتتحول تلك الخيوط المتينة إلى قطع تنبض بالأناقة وتنافس أرقى المنتجات المعاصرة.

وجاءت هذه المشاركة المتميزة بهدف إعادة إحياء هذه الحرفة العريقة وتقديمها للأجيال الجديدة بقالب معاصر يناسب ذوق اليوم، حيث أثبت ركن الحرفيات أن هذه المادة القوية والمستدامة قادرة على الخروج من إطار الماضي لتُصاغ بروح العصر، مبرهنة على أن التراث الإماراتي يواكب أرقى الأذواق الحالية دون أن يفقد أصالته.

وبين أنامل الحرفيات، طُوّع الليف الخشن ليتشكل في قوالب فنية فائقة الدقة والجمال، مقدمةً باقة من المنتجات اليومية التي تجمع بين قوة التحمل والأناقة التقليدية.

وبرزت من بين المعروضات الأحذية العصرية التي صُممت بلمسات تحاكي الموضة الحديثة مع الحفاظ على ميزة التهوية الطبيعية والمتانة التي يوفرها الليف، إلى جانب الأكياس وحقائب اليد التي صُنعت يدوياً بالكامل لتكون خياراً عملياً، صديقاً للبيئة، ويحمل لمسة تراثية فريدة تناسب الاستخدام اليومي، علاوة على مستلزمات وإكسسوارات متنوعة تم دمجها في تفاصيل الحياة العصرية لتثبت مرونة ليف النخيل وقدرته العالية على التكيف.

ويأتي هذا الإنتاج المبتكر، بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة للمهرجانات التراثية، والتي أصبحت منصات لمواصلة مسيرة العطاء التراثي، وركيزة لتمكين حاميات التراث من نقل أسرار هذه الحرف للأجيال القادمة لتظل حية ونابضة بالحياة.

يُذكر أن فعاليات ليوا للرطب تواصل الترحيب بزوارها وعشاق التراث والأصالة وسط باقة متنوعة من المسابقات والفعاليات المشوقة، حيث تستمر أنشطة المهرجان لغاية 23 يوليو الجاري.