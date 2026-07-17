فرنسا وإنجلترا وجها لوجه غداً على برونزية كأس العالم 2026

دبي في 17 يوليو/وام/ تتجه الأنظار غداً إلى ملعب هارد روك في ميامي، حيث يلتقي منتخبا فرنسا وإنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026، في مواجهة يسعى خلالها كل طرف إلى إنهاء مشواره بالمونديال باعتلاء منصة التتويج، بعد خسارتهما في الدور نصف النهائي أمام إسبانيا والأرجنتين على التوالي.

يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بعد خسارته أمام إسبانيا بهدفين دون رد، منهياً آماله في بلوغ النهائي للمرة الثالثة توالياً، فيما فقد المنتخب الإنجليزي فرصة المنافسة على اللقب بعدما تلقى خسارة درامية أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1، رغم تقدمه حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة للمنتخب الفرنسي، إذ ينتظر أن تكون الأخيرة للمدرب ديدييه ديشامب مع "الديوك" بعد مسيرة امتدت منذ عام 2012، قاد خلالها المنتخب إلى لقب كأس العالم 2018، ونهائي نسخة 2022، والمربع الذهبي في 5 بطولات كبرى بين كأس العالم وكأس أوروبا.

وتشكل المباراة أيضا فرصة أخيرة للمنافسة على الجوائز الفردية، إذ يتصدر كيليان مبابي سباق هدافي البطولة برصيد 8 أهداف، مناصفة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويطمح لتعزيز رصيده وحصد الحذاء الذهبي، فيما يملك الثنائي الإنجليزي هاري كين وجود بيلينجهام 6 أهداف لكل منهما، ولا تزال أمامهما فرصة دخول المنافسة.

وقدم المنتخب الفرنسي مشواراً قوياً في البطولة، بعدما تصدر مجموعته التاسعة بثلاثة انتصارات على السنغال (3-1)، والعراق (3-0)، والنرويج (4-1)، قبل أن يتجاوز السويد وباراغواي والمغرب في الأدوار الإقصائية، وصولاً إلى نصف النهائي.

في المقابل، تصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة الثانية عشرة بعد الفوز على كرواتيا (4-2) وبنما، والتعادل مع غانا، ثم تجاوز جمهورية الكونغو الديمقراطية في دور الـ32، والمكسيك في دور الـ16، والنرويج في ربع النهائي، قبل أن يتوقف مشواره أمام الأرجنتين.

وتحمل المواجهة بعداً تاريخياً، إذ ستكون المرة الـ33 التي تجمع المنتخبين، بعدما التقيا في 32 مباراة سابقة، حققت خلالها إنجلترا 17 انتصاراً مقابل 9 انتصارات لفرنسا، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل.. إلا أن الكفة مالت للمنتخب الفرنسي في المواجهات الأخيرة، حيث لم تحقق إنجلترا سوى فوز واحد في آخر 9 مواجهات بينهما.

وعلى صعيد كأس العالم، التقى المنتخبان 3 مرات، ففازت إنجلترا في دور المجموعات بنسختي 1966 و1982، بينما حسمت فرنسا آخر مواجهة بينهما في ربع نهائي مونديال قطر 2022 بنتيجة 2-1.

ويسعى المنتخب الفرنسي إلى إحراز المركز الثالث للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1958 و1986، مقابل خسارة مباراة المركز الثالث عام 1982، فيما تطمح إنجلترا إلى تحقيق أول ميدالية برونزية في تاريخها، بعدما خسرت مباراتي المركز الثالث في نسختي 1990 و2018.