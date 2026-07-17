فارس خلف المزروعي: يوم عهد الاتحاد يجسد الإرادة الصادقة التي جمعت الآباء المؤسسين

أبوظبي في 17 يوليو / وام / قال معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، إن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية غالية نستذكر فيها بكل فخر الإرادة الصادقة التي جمعت الآباء المؤسسين، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، لوضع الأساس الذي قامت عليه دولة الإمارات.

وأكد معاليه في تصريح له بهذه المناسبة أن يوم عهد الاتحاد يجسد قيمة الوحدة التي كانت ولا تزال مصدر قوة وطننا، ويمنحنا فرصة متجددة للتعبير عن اعتزازنا بما حققته الإمارات من إنجازات في مختلف المجالات، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة.

وأضاف :"في هذه المناسبة، نجدد عهد الولاء لوطننا وقيادتنا، مستلهمين من مسيرة الآباء المؤسسين قيم الإخلاص والعمل والعطاء، ومؤكدين مواصلة الإسهام في مسيرة التنمية التي تشهدها دولتنا".