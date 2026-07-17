وزير دولة للشؤون المالية: يوم عهد الاتحاد محطة فارقة وضعت الأساس الراسخ لمسيرتنا التنموية

أبوظبي في 17 يوليو/ وام/ قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن الثامن عشر من يوليو محطة فارقة في تاريخنا الوطني، تجسدت فيها الرؤية الحكيمة والإرادة الصلبة للآباء المؤسسين عند توقيع وثيقة الاتحاد والدستور عام 1971، حيث وضعت هذه الخطوة التاريخية والمحورية الأساس الراسخ لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلقت منها مسيرة تنموية شاملة ومستدامة جعلت من بناء الإنسان والارتقاء بقدراته الهدف الأسمى والركيزة الأساسية لكافة الخطط والتوجهات الوطنية.

وأضاف معاليه أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية يعكس عمق التزامنا بالقيم والمبادئ التي وجهت مسيرة الاتحاد المباركة، وانطلاقاً من هذه الثوابت، تحرص وزارة المالية على ترجمة هذا العهد إلى واقع ملموس عبر تطوير سياسات مالية استراتيجية تضمن كفاءة إدارة المال العام وتدعم الاستدامة المالية للدولة، بما يسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية وخلق فرص واعدة للأجيال القادمة.

واختتم معاليه بالقول: نجدد التزامنا الراسخ بمواصلة العمل على ترسيخ متانة المنظومة المالية وتطوير أدواتها وفق أعلى المعايير، بما يواكب مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، ويجسد تطلعات قيادتنا الرشيدة في بناء نموذج تنموي مستدام، يظل فيه الاتحاد دائماً مصدر قوتنا وريادتنا.