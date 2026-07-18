بكين في 18 يوليو /وام/ أعلنت شركتا طيران صينيتان ،يوم الجمعة ، أنهما طلبتا شراء 95 طائرة "إيرباص" تتجاوز قيمتها الاجمالية 17 مليار دولار.

وأفادت شركة الطيران الوطنية "إير تشاينا" في وثيقة أبلغتها إلى سوق شنغهاي للأوراق المالية بأنها أبرمت اتفاقاً لشراء 55 طائرة "إيرباص" لنفسها ولشركة تابعة لها، تبلغ قيمتها الإجمالية 12.44 مليار دولار.

وأشارت الوثيقة إلى أن شركة الطيران التي تتخذ بكين مقرا ستحصل على 15 طائرة "إيرباص" من طراز "إيه 350-900"، بينما ستحصل شركة "شينتشين إيرلاينز" التابعة لها على 40 طائرة من طراز "إيه 320 نيو". و ستتسلم "إير تشاينا" الطائرات على دفعات بين عامي 2029 و2032.

كذلك أعلنت شركة "هاينان إيرلاينز" الصينية أنها أبرمت اتفاقا لشراء 40 طائرة "إيرباص" من طراز "إيه 320 نيو" بقيمة 5.36 مليار دولار . وأشارت في وثيقة منفصلة لسوق شنغهاي للأوراق المالية إلى تسليم الطائرات سيتم بين عامي 2028 و2032.

-خلا-