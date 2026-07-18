أبوظبي في 18 يوليو/ وام/ شكلت المشاركة الإماراتية في المحافل الدولية الخاصة بقطاع الفضاء خلال العام الجاري، امتدادًا لنهج وطني يركز على بناء شراكات عالمية فاعلة، والمساهمة في صياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي، بما يعكس رؤية الدولة لتطوير قطاع فضائي تنافسي يدعم التنمية المستدامة، ويواكب تطلعاتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وشهد عام 2026 حضورا لافتا لوكالة الإمارات للفضاء في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، إذ أسهمت هذه المشاركات في توسيع مجالات التعاون العلمي والتقني، وتبادل الخبرات، ودعم الجهود الدولية لتطوير سياسات الاستخدام السلمي للفضاء، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للاستثمار والابتكار في اقتصاد الفضاء.

وفي هذا السياق، ترأس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية «COPUOS»، التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من 10 إلى 19 يونيو 2026.

وناقشت الاجتماعات مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل قطاع الفضاء، بما في ذلك الاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية، ودور التقنيات الفضائية في دعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ، إلى جانب آفاق الاستكشاف والابتكار الفضائي، وتعزيز التعاون الدولي الفضائي.

وبرزت خلال الحدث المشاركة الإماراتية الفاعلة في اجتماعات اللجان الفرعية العلمية والتقنية، بما يعكس الثقة الدولية بالدور الإماراتي في دعم الجهود الرامية إلى تطوير الحوكمة الفضائية وتعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء واستخدامه للأغراض السلمية.

وسجلت الإمارات إنجازا نوعيا، بتوليها رئاسة مجلس الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى لمدة ستة أشهر، عقب اجتماع المجلس الذي عقد افتراضياً يومي 22 و23 يونيو الماضي، في خطوة تؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في توظيف التقنيات الفضائية لخدمة العمل الإنساني، ودعم جهود الاستجابة للكوارث الطبيعية والبيئية حول العالم.

وامتد الحضور الإماراتي إلى عدد من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة، شملت اجتماع رؤساء وكالات الفضاء لدول "بريكس" 2026، وورشة عمل اتفاقيات "أرتميس" في دورتها الرابعة، بما يعكس اهتمام الدولة بالمشاركة في صياغة مستقبل استكشاف القمر والفضاء العميق، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في المشاريع الفضائية المستقبلية.

وشاركت وكالة الإمارات للفضاء في مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء 2026، ومؤتمر الفضاء في سنغافورة، وقمة اقتصاد الفضاء في أوروبا 2026، والدورة الحادية والأربعين لمؤتمر الفضاء الدولي، إلى جانب مشاركتها في منتدى "اصنع في الإمارات" 2026، وحفل عشاء SATShow 2026، والاجتماع العربي للقيادات الشابة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، في مشاركات عكست تنوع الحضور الإماراتي بين الجوانب العلمية والاقتصادية والاستثمارية وبناء القدرات.

وتجسد هذه المشاركات نهج دولة الإمارات في بناء شراكات إستراتيجية مع مختلف وكالات الفضاء والمؤسسات البحثية والشركات العالمية، بما يسهم في نقل المعرفة، وتطوير التقنيات المتقدمة، وتوفير فرص جديدة للكفاءات الوطنية، ودعم نمو الاقتصاد الفضائي الوطني.

وتتوج الإمارات هذا الحضور العالمي باستضافة النسخة الثالثة من حوار أبوظبي للفضاء في ديسمبر 2026، والذي بات منصة دولية تجمع صناع القرار وقادة وكالات الفضاء والخبراء من مختلف دول العالم، لمناقشة مستقبل القطاع، وتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الرؤى حول التحديات والفرص التي يشهدها اقتصاد الفضاء.

وتواصل الإمارات تحقيق تقدم نوعي في مشاريعها الفضائية، ومن أبرزها تمديد مهمة مسبار الأمل حتى عام 2028، واستكمال مراجعة التصميم النهائي للمحطة الأرضية لمشروع استكشاف حزام الكويكبات، إلى جانب مواصلة تطوير "برنامج سرب" لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية.