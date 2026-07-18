عجمان في 18 يوليو/ وام/ أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية ومحطة راسخةً في ذاكرة الإمارات، يستحضر فيها أبناء الوطن القرار التاريخي الذي وضع الأساس لقيام الدولة، وجسّد بصيرة القادة وثبات عزمهم في بناء كيان قام على الوحدة والتلاحم.

وقال سموه، بمناسبة يوم عهد الاتحاد، إن الثامن عشر من يوليو من عام 1971 شهد توقيع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، وإعلان اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، إيذاناً بقيام وطن جمع أبناءه على وحدة المصير.

وتقدم سموه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى شعب الإمارات العزيز، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على وطننا بمزيد من الأمن والرفعة والازدهار.

وأوضح صاحب السمو حاكم عجمان، أن الآباء المؤسسين أدركوا، بما تحلّوا به من حكمة وبعد نظر، أن الأوطان لا تُبنى بالأمنيات، وإنما بوحدة الموقف وصدق العزم والعمل المخلص، مشيراً إلى أن ذلك القرار لم يكن اتفاقاً بين إمارات فحسب، بل عهداً راسخاً بين قيادة وشعب، ومشروعاً حضارياً جعل الإنسان غاية التنمية، وكرامته أساساً للاستقرار، والمعرفة والكفاءة سبيلاً إلى التقدم.

وأضاف سموه، أن الاحتفاء بيوم عهد الاتحاد هو وقفة وفاء لرجال حملوا أمانة الوطن، واتخذوا قراراً مفصلياً مهّد لقيام دولة ثابتة الأركان، عززت حضورها ومكانتها المرموقة بين الأمم، وفتحت لأبنائها آفاق المعرفة والإبداع والإنجاز، وقدمت للعالم نموذجاً مشرفاً في التنمية والتسامح والإنسانية.

وأشار سموه إلى أن ما حققته دولة الإمارات جاء حصيلة رؤية راسخة، وجهد متصل، ونهج أصيل وضعه المؤسسون، وحافظت عليه القيادة الرشيدة، وآمن به شعب وفيّ لوطنه؛ نهج جعل من وحدة الصف مصدراً للقوة، ومن التلاحم سنداً للاستقرار، ومن العمل الجاد سبيلاً إلى حماية ما تحقق ومواصلة البناء.

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، أن دولة الإمارات تمضي، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بثقة نحو آفاق أرحب، وفاءً لما أسسه الآباء، وإيماناً بقدرة أبناء الوطن على حمل المسؤولية، وحماية مكتسبات الوطن، وتعزيز مكانة الدولة.

وقال سموه إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد ذكرى وطنية، بل عهد متجدد بالوفاء لقيم الآباء المؤسسين، وبالتمسك بما أرسوه من وحدة وتلاحم ومسؤولية مشتركة؛ قيم تُصان بالإخلاص، وتُترجم عملاً، وتبقى رصيداً للأجيال في بناء مستقبل الدولة.

ودعا سموه الله عز وجل أن يتغمد الشيخ زايد وإخوانه الآباء المؤسسين بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة الإمارات قيادة وشعباً، ويديم عليها نعمة الوحدة، والأمن، والاستقرار، والرخاء.