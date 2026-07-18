عجمان في 18 يوليو/ وام/ أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، أنّ يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية مجيدة نستحضر فيها واحدة من أعظم المحطات في تاريخ دولة الإمارات، حيث اجتمع وأجمع الآباء المؤسسون على كلمة واحدة ورؤية مشتركة لوضع ركائز اتحاد واحد موحد، أضحى اليوم مثالاً في الوحدة، والنهضة، وبناء الإنسان، وتمكينه.

وقال بمناسبة يوم عهد الاتحاد، إن يوم الثامن عشر من يوليو 1971 علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، عندما وقع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، وإعلان اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شكّل ذلك الاجتماع التاريخي الخطوات الرئيسة لقيام اتحاد الإمارات يوم 2 ديسمبر من العام نفسه.

ورفع الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي أطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى شعب الإمارات الوفي، داعياً الله عز وجل أن يحفظ الوطن وقيادته، ويديم عليه العزة والاستقرار.

وأوضح أنّ الآباء المؤسسين بفطنتهم وبعد رؤيتهم آمنوا في ذلك اليوم المبارك بأن الشعارات لا تبني دولاً وإنما تلاحم الصفوف وتكامل الجهود والإمكانات هما الأساس لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل المشرق المزدهر لأبنائها، مشيراً إلى أن هذه النظرة التاريخية تجسدت في مسيرة تنموية شاملة جعلت الإمارات في مصاف الدول الأكثر تقدماً وريادة في شتى الميادين.

وأضاف أنّ إحياء يوم عهد الاتحاد يجدد الاعتزاز بالإرث الوطني الذي تركه الآباء المؤسسون، ويعزز في نفوس الأجيال قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية، كما يؤكد أن ما بلغته دولة الإمارات من مكانة عالمية مرموقة هو نتاج رؤية استشرافية، وعمل دؤوب، وقيادة جعلت الإنسان محور التنمية وركيزة المستقبل.

وأشار الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، إلى أنّ دولة الإمارات تمضي اليوم بلا توقف، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، نحو آفاق أرحب من التنمية والتطور، متسلحة بإرث اتحادي متين، ورؤية طموحة، وشعب يؤمن بقيم الاتحاد وحريص على صون مكتسباته.