راشد بن حميد: "يوم عهد الاتحاد" محطة فاصلة في تاريخ دولتنا

عجمان في 18 يوليو/ وام/ أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن "يوم عهد الاتحاد" الذي يصادف الثامن عشر من يوليو من كل عام، منعطف تاريخي ومناسبة وطنية مجيدة؛ تتعزز فيها روح التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن خلف قيادتنا الرشيدة وتحت راية اتحادنا، مستلهمين القيم والمبادئ التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون.

وقال في كلمة له بهذه المناسبة، إنه في الثامن عشر من يوليو عام 1971، وقَّع الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيَّب الله ثراه"، وإخوانه الحكام، "وثيقة الاتحاد" ودستور الدولة واسمها الرسمي، تمهيداً لتأسيس اتحاد الإمارات في الثاني من ديسمبر من العام ذاته، ومن ثم انطلاقة المسيرة المظفرة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورفع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في هذا اليوم الراسخ في ذاكرة وطننا، خالص التهاني وأصدق التبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى شعب الإمارات الكريم.

وأضاف أن "يوم عهد الاتحاد" محطة فاصلة في تاريخ دولتنا، وشاهدٌ على جهود وتضحيات وإنجازات آبائنا المؤسسين الذين أوقدوا شعلة اتحادنا لتنير دروب الأجيال اللاحقة، وترسخ هويتها الوطنية وتعزز مشاعر الفخر والاعتزاز بالمسيرة المباركة لدولة الإمارات العربية المتحدة، واليوم نستكمل هذه المسيرة الطموحة خلف قيادتنا الرشيدة بثقة وثبات نحو مستقبل يليق بدولة الإمارات وأبنائها.