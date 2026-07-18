راشد بن عمار: يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات

عجمان في 18 يوليو/ وام/ أكد الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، أن "يوم عهد الاتحاد" مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء دولة الإمارات، نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز اللحظة التاريخية التي اجتمع فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسون في الثامن عشر من يوليو عام 1971، ليوقعوا إعلان الاتحاد ودستور الدولة، واضعين بذلك حجر الأساس لوطن أصبح نموذجاً عالمياً في التنمية والازدهار والاستقرار.

وقال إن هذه المناسبة الوطنية تجسد المعاني السامية للوحدة والتلاحم والعمل المشترك، وتؤكد أن الاتحاد لم يكن مجرد اتفاق سياسي، بل رؤية إستراتيجية وحلماً وطنياً كبيراً آمن به القادة المؤسسون، وتحول بفضل حكمتهم وإخلاصهم إلى تجربة تنموية استثنائية ألهمت العالم، ورسخت مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تقدماً وتأثيراً على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الاحتفاء بيوم عهد الاتحاد يمثل فرصة متجددة لاستحضار القيم والمبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها الوحدة والتسامح والتكاتف والإيمان بالإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، وهي القيم التي شكلت الأساس المتين لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال العقود الماضية هي ثمرة مباشرة للرؤية الاستشرافية للآباء المؤسسين، الذين وضعوا مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وأسسوا دولة عصرية تحقق مستويات متقدمة في التنمية البشرية وجودة الحياة.

وأكد أن الأجيال الجديدة مطالبة اليوم باستلهام الدروس والعبر من تجربة الآباء المؤسسين في بناء الدولة، والمساهمة الفاعلة في مواصلة مسيرة التنمية والابتكار وتعزيز مكتسبات الوطن، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها للمستقبل.

وقال: "في يوم عهد الاتحاد نجدد الولاء والانتماء لوطننا الغالي، ونجدد العهد بالسير على نهج الآباء المؤسسين، والعمل بإخلاص وتفان من أجل رفعة الإمارات واستدامة نهضتها، مستلهمين من قيم الاتحاد عزيمة لا تلين وإرادة راسخة لمواصلة مسيرة الإنجازات التي جعلت من دولتنا نموذجاً عالمياً للتنمية والريادة وصناعة المستقبل".

وأكد الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، أن دولة الإمارات، بقيادتها الحكيمة تواصل مسيرتها بثقة نحو المستقبل، مستندة إلى إرث وطني عظيم وقيم راسخة، لتبقى الإمارات وطناً للفرص والإنجازات، ومنارة للأمل، والتنمية والسلام.