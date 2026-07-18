العين في 18 يوليو/ وام/ أكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية راسخة نستحضر فيها القيم والمبادئ التي قامت عليها الدولة .

وقال معاليه، في تصريح له بهذه المناسبة، أنه في هذا اليوم نجدد العهد بالوفاء لإرث الآباء المؤسسين، والعزم على مواصلة مسيرة التنمية والريادة تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، والتي مثلت فصلاً استثنائياً من الإنجازات الإستراتيجية التي عززت مكانة الدولة عالمياً في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بأن الوفاء لعهد الاتحاد يتجسد في الاستثمار في الإنسان، وبناء أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار والابداع، بما يمكنها من الإسهام الفاعل في صناعة المستقبل، لافتا إلى أن الجامعة، وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، ستواصل دورها في تخريج الكفاءات، وتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار، وإنتاج المعرفة التي تدعم أولويات الدولة وتواكب تطلعاتها التنموية، بما يعزز مكانتها التنافسية عالمياً، وفاءً للعهد، واستمرارًا لمسيرة الاتحاد نحو مستقبلٍ أكثر ازدهاراً.

من جانبه قال سعادة الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي مدير جامعة الإمارات، بهذه المناسبة،، إن يوم عهد الاتحاد يجسد معاني الالتزام بالمسؤولية الوطنية، ويؤكد أن مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات تقوم على الاستثمار في الإنسان والعلم والمعرفة باعتبارها الركائز الأساسية لبناء المستقبل.

وأضاف أنه في هذه المناسبة، نجدد في جامعة الإمارات الالتزام بمواصلة تطوير منظومتها التعليمية والبحثية، وإعداد خريجين يمتلكون الكفاءة والقدرة على قيادة القطاعات الحيوية، وتعزيز الابتكار وإيجاد الحلول للتحديات الوطنية والعالمية، وسيبقى الوفاء لعهد الاتحاد دافعًا لمواصلة العمل من أجل ترسيخ مكانة الجامعة الوطنية الأم، للإسهام في تحقيق تطلعات الدولة ورؤيتها للمستقبل.