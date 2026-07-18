أبوظبي في 18 يوليو/ وام/ أكد معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن يوم عهد الاتحاد هو اللحظة التي تحولت فيها الرؤية إلى مسار، والطموح إلى مشروع وطن، وفي هذا اليوم، نستحضر بفخر حكمة الآباء المؤسسين الذين آمنوا بأن وحدة الصف هي الركيزة الأساسية لبناء دولة قوية وقادرة على صناعة مستقبلها بثقة واقتدار، فوضعوا الأسس الراسخة لمسيرة وطنية أصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية والريادة.

وأضاف معاليه، في كلمة بهذه المناسبة، إنه منذ ذلك العهد التاريخي، واصلت دولة الإمارات مسيرتها بثبات، مستندةً إلى قيم الاتحاد التي جعلت من العمل المشترك قوة، ومن الطموح دافعاً للإنجاز، ومن الجاهزية والاستعداد نهجاً راسخاً لمواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل، وقد أثبتت الدولة عبر مسيرتها أن الاستثمار في القدرات الوطنية، وتعزيز التكامل بين الجهات، وترسيخ ثقافة الاستباقية، يشكل أساساً لصون المكتسبات وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال وإذ نحيي هذه المناسبة الوطنية، نجدد العهد على مواصلة البناء على إرث المؤسسين، وتعزيز منظومة الجاهزية الوطنية والاستعداد، وترسيخ قيم المسؤولية والتكامل التي قامت عليها دولة الاتحاد، كما نؤكد التزامنا بمواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، مستلهمين من رؤية قيادتنا الرشيدة الثقة والعزيمة لمواصلة مسيرة الريادة والإنجاز.

وأكد أنه كما كان الاتحاد قراراً تاريخياً غيّر مسار الوطن، تبقى الجاهزية اليوم مسؤولية وطنية متجددة، تعزز منعة الدولة، وترسخ قدرتها على مواجهة التحديات وصناعة الفرص، وصولاً إلى مستقبل يواكب طموحات الإمارات ومكانتها العالمية.