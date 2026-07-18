رئيس "مجلس الإفتاء الشرعي": يوم عهد الاتحاد مهّد لدولة قامت على أسسٍ راسخةٍ من الأخوّة والألفة والتضامن

أبوظبي في 18 يوليو/ وام/ قال معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إنه في يوم "عهد الاتحاد"، الذي وقّع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات "وثيقة الاتحاد" والدستور، مُعلنين قيام دولة الإمارات العربية المتحدة؛ نتذكّر باعتزاز تلك اللحظة التاريخية الفارقة التي مهّدت لبلدٍ قامت دعائمه على أسسٍ راسخةٍ من الأخوّة والألفة والتضامن.

وأضاف معاليه في كلمة بهذه المناسبة، إن شريعتنا الغرّاء جاءت بتعظيم العهود وصونها، وجعل الله ذلك وصيةً جامعةً، ونهى عن نقض المواثيق بعد إبرامها، وكان نبيّنا صلى الله عليه وسلم أوفى الناس ذمّةً وأصدقهم موعدًا، وعلى هذا الهدي القويم ينتظم ميثاق آبائنا المؤسسين؛ إذ تواثقوا على جمع الكلمة ولمّ الشمل، فكان اتحادهم ثمرة نيّاتٍ خالصةٍ وبصيرةٍ نافذةٍ، أثمرت بفضل الله دولةً شامخةً يُضرب بها المثل.

وشدد على أن الحفاظ على هذا الإرث المبارك مسؤوليةٌ جماعيةٌ وأمانةٌ في الأعناق، تتحقق بترسيخ القيم الأصيلة، وتعزيز مبادئ المواطنة الصالحة التي تتوارثها الأجيال جيلًا بعد جيل.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تمثّل فرصةً لتذكير أنفسنا بنعمة الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يقود مسيرة الوطن بجدارةٍ واقتدارٍ، ويمضي به في آفاق السيادة والريادة، ولله الحمد والمنّة، موضحا أن شكرُ النعم يكون بحسن العمل والإخلاص، وبذل الجهد في حفظ مكتسبات الوطن وتعزيز ازدهاره.

ودعا معاليه، الله تعالى أن يحفظ وطننا، ويديم أمنه وأمانه، واتحاده ووحدته، وأن يجزي الآباء المؤسسين عن وطنهم وشعبهم خير الجزاء، وأن يحفظ برعايته، ويكلأ بكلاءته، صاحب السمو رئيس الدولة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وأن يوفقهم لكل خير؛ إنه وليّ ذلك والقادر عليه.