هيئة أبوظبي للتراث: الإمارات نموذج في التقدم والإنجاز

أبوظبي في 18 يوليو/ وام/ قال سعادة عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، إن يوم عهد الاتحاد يعد محطة وطنية نستحضر فيها بكل تقدير واحدة من أهم اللحظات في تاريخ دولة الإمارات، عندما توحدت الرؤى لبناء وطن أصبح اليوم نموذجاً في التقدم والإنجاز.

وأكد أن هذه المناسبة تعكس معاني الوفاء للآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، وتجسد اعتزاز أبناء الإمارات بما حققته دولتهم من مكانة مرموقة وإنجازات متواصلة.

وأضاف أنه في يوم عهد الاتحاد نجدد عهد الولاء لوطننا وقيادتنا الرشيدة، مؤمنين بأن الاتحاد سيبقى أساس قوة الإمارات، وأن المحافظة على منجزاته مسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.