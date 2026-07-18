أبوظبي في 18 يوليو/ وام/ أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن قيم الوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة تمثل ركيزةً أصيلة في مسيرة دولة الإمارات، وتعكس التزام أبناء الوطن بمواصلة البناء وتعزيز مكتسبات الاتحاد، مشيراً إلى أن ما تشهده الدولة من إنجازات نوعية وريادة عالمية هو ثمرة رؤية استشرفت المستقبل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يواصل ترسيخ دعائم التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة الإنسان، بما يدعم استدامة المنجزات الوطنية، ويمهد للأجيال المقبلة مستقبلاً أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة يوم عهد الاتحاد، إن هذا اليوم يمثل محطة وطنية نستذكر فيها بعرفانٍ وإجلال الرؤية الاستثنائية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسين "طيب الله ثراهم"، الذين حولوا الحلم إلى دولة راسخة الأركان، وأسسوا نموذجاً اتحادياً أصبح مصدر إلهام في التنمية والنهضة والاستقرار، وأن ما تنعم به الإمارات اليوم من مكانة مرموقة وإنجازات متواصلة هو امتداد لذلك النهج الحكيم الذي آمن بالإنسان، وجعل من الاتحاد أساساً للقوة، ومن العمل المخلص طريقاً لبناء وطن يواصل صناعة المستقبل بثقة واقتدار.

وأشار إلى أن يوم عهد الاتحاد يمثل مسؤولية وطنية متجددة، تلهم الجميع مواصلة العطاء بروح الفريق الواحد، وترسيخ ثقافة الإنجاز والإخلاص في العمل، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويعزز مسيرة الدولة نحو آفاق أرحب من الريادة، مشدداً على أن الحفاظ على منجزات الاتحاد لا يكون بالاحتفاء بها فحسب، وإنما بتحويل قيمه إلى ممارسة يومية تقوم على المسؤولية والالتزام والمبادرة، وبإعداد أجيال مؤمنة بوطنها، معتزة بهويتها، وقادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، ليظل الاتحاد مصدر قوة الإمارات، وسر تماسكها، والركيزة التي تنطلق منها بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.