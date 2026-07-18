مريم الرميثي: يوم عهد الاتحاد يجدد الالتفاف حول القيادة الرشيدة ويعزز قيم الولاء والانتماء

أبوظبي في 18 يوليو/ وام/ أكدت سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن مسيرة دولة الإمارات تمثل نموذجاً وطنياً فريداً في تحويل الطموحات إلى إنجازات مستدامة، بفضل رؤية قيادية حكيمة جعلت من التميز نهجاً، ومن الاستثمار في الإنسان أساساً للتنمية، ومن استشراف المستقبل ثقافة عمل راسخة.

وأضافت أن ما حققته الدولة من حضور مؤثر ومكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي يعكس نجاحها الراسخ في بناء تجربة تنموية متكاملة، تستند إلى إرث الآباء المؤسسين، وتواصل في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ترسيخ مسيرة الازدهار والريادة وتعزيز تنافسية الإمارات على الساحة العالمية.

وقالت سعادتها، في تصريح لها بمناسبة يوم عهد الاتحاد، إن هذا اليوم يجسد القيم التي قامت عليها دولة الإمارات منذ قيام اتحادها، ويذكرنا بأن قوة الوطن تكمن في وحدة أبنائه، وتكاتفهم خلف قيادتهم الحكيمة، وإيمانهم الراسخ برسالته الحضارية، وهو مناسبة نستلهم فيها ما أرسته مسيرة المؤسسين "طيب الله ثراهم"، من مبادئ العزيمة والإخلاص والعمل، ونجدد العزم على مواصلة هذه المسيرة بروح المسؤولية والتميز، والمساهمة في ترسيخ نهضة وطن يواصل صناعة الإنجازات، ويعزز حضوره العالمي، ويمنح أبناءه فرصاً أوسع للمشاركة في بناء مستقبله.

وأضافت أن يوم "عهد الاتحاد" يجسد قوة التلاحم التي تميز المجتمع الإماراتي، ووحدة الصف التي كانت ولا تزال أساس ما حققته الدولة من إنجازات، مشيرة إلى أن هذا اليوم تتجلى فيه أسمى صور الالتفاف حول القيادة الرشيدة، والإيمان المشترك برسالة الوطن وأهدافه، وتتأكد قيم المسؤولية والولاء والانتماء التي تجمع أبناء الإمارات على قلب رجل واحد، ليواصلوا معاً مسيرة البناء بثقة وعزيمة، ويحافظوا على مكانة دولتهم نموذجاً عالمياً في الاستقرار والتنمية.