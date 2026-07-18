قائد عام شرطة أبوظبي: يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية تجسد قوة الوحدة والتلاحم لصون مكتسبات الوطن

أبوظبي في 18 يوليو/ وام/ أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، نستحضر فيها الرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، ووضعوا الأسس المتينة لمسيرة وطنية استثنائية، جعلت من دولة الإمارات نموذجًا عالميًا في التنمية والأمن والاستقرار والازدهار.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مسيرة البناء والتطوير، مستندةً إلى إرث وطني عريق ورؤية مستقبلية طموحة، حيث عززت قيم الوحدة والانتماء والولاء للوطن، وجعلت الإنسان محور التنمية وركيزتها الأساسية.

وأشار معاليه إلى أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تستلهم من هذه المناسبة الوطنية العزيزة قيم العطاء والمسؤولية، وتواصل جهودها في تطوير المنظومة الشرطية والأمنية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان، وصون مكتسبات الوطن، ودعم مسيرة التنمية المستدامة وترسيخ مكانة دولة الإمارات في مختلف المجالات.