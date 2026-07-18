أبوظبي في 18 يوليو/ وام/ أكد اللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، أن يوم عهد الاتحاد يجسد واحدةً من أهم المحطات الوطنية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي استطاعت أن ترسخ دعائم الاتحاد، وتبني نموذجًا تنمويًا متفردًا قائمًا على الأمن والاستقرار والازدهار.

وأوضح أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية يعزز قيم الولاء والانتماء للوطن، ويجسد التلاحم بين أبناء الإمارات وقيادتهم الرشيدة، كما يؤكد أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على المكتسبات الوطنية واستكمال مسيرة التقدم والريادة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي، وهي تستلهم من هذه المناسبة معاني العطاء والمسؤولية، تواصل جهودها في تطوير العمل الشرطي والأمني، وتوظيف أحدث التقنيات والابتكارات لتعزيز جودة الحياة وترسيخ الأمن المجتمعي، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويواكب تطلعات دولة الإمارات نحو المستقبل.