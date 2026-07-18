ثاني الزيودي: روح الاتحاد تقود مسيرة الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة

أبوظبي في 18 يوليو/ وام/ أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز اللحظة التاريخية التي أرست الأساس الصلب لقيام دولة الإمارات، عندما اجتمع الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" على رؤية وحدوية استثنائية، وضعت مصلحة الوطن والإنسان في مقدمة الأولويات، ورسمت مساراً تنموياً أصبح نموذجاً يُحتذى به عالمياً.

وقال معاليه، إن هذا اليوم يمثل محطة وطنية ملهمة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة الإنجازات، والبناء على الإرث الراسخ الذي تركه الآباء المؤسسون، وتعزيز المكتسبات التي حققتها الدولة على مدى العقود الماضية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والإنسانية.

وأضاف أن دولة الإمارات أثبتت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وطموح شعبها، أن الاتحاد لم يكن مشروعاً وحدوياً ملهماً وناجحاً فحسب بل كان مشروعاً حضارياً متكاملاً، أسهم في بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم، ومكّن الدولة من ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً تجارياً واستثمارياً وتنموياً على المستوى الدولي.

وأشار معاليه إلى أن يوم عهد الاتحاد يكتسب أهمية خاصة باعتباره مناسبة نستحضر فيها القيم التي قامت عليها دولتنا، وفي مقدمتها الوحدة والتلاحم والطموح والعمل المشترك واستشراف المستقبل، وهي القيم ذاتها التي تواصل توجيه جهودنا اليوم نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوسيع شراكاتنا الدولية وتوفير المزيد من الفرص النوعية للأجيال القادمة.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إنه في هذه المناسبة الوطنية العزيزة نجدد الولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة، والعزم على مواصلة العمل بروح الاتحاد التي كانت وما زالت مصدر قوة الإمارات وسر نجاحها، بما يضمن استمرار مسيرتها التنموية وتحقيق تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة على المستويين الإقليمي والعالمي.