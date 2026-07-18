تراجع الميزان التجاري في إيطاليا خلال مايو

روما في 18 يوليو/ وام/ أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات"، أن الفائض في الميزان التجاري الإيطالي تراجع خلال مايو الماضي إلى 4.793 مليار يورو، مقارنة بـ 6.103 مليار يورو خلال الشهر نفسه من عام 2025، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة.

ونقلت وكالة أنباء " أنسامد" الإيطالية عن المعهد، إن العجز في الميزان التجاري للطاقة ارتفع إلى 5.7 مليار يورو، مقارنة بـ3.457 مليار يورو قبل عام، مما يعكس زيادة الإنفاق على استيراد الطاقة.

وأوضحت البيانات، أن الصادرات والواردات من السلع غير النفطية سجلت أداءً أفضل، حيث ارتفع الفائض التجاري في هذا القطاع من 9.560 مليار يورو

في مايو 2025 إلى 10.493 مليار يورو في مايو 2026.