"خيرية الشارقة" تقدم مساعدات علاجية بقيمة 23.5 مليون درهم لـ 799 مريضا بالنصف الأول

الشارقة في 18 يوليو/ وام/ قدمت جمعية الشارقة الخيرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، مساعدات علاجية بقيمة تجاوزت 23,5 مليون درهم استفاد منها 799 مريضا ضمن برنامج المساعدات العلاجية الذي تنفذه الجمعية لدعم المرضى غير المقتدرين.

وأكد محمد سليم المنعي مدير إدارة المساعدات في جمعية الشارقة الخيرية، أن الرعاية الصحية تمثل أحد المحاور الرئيسية التي توليها الجمعية اهتماما كبيرا انطلاقا من إيمانها بأن العلاج ضرورة إنسانية.

وذكر أن الجمعية ساعدت 192 مريضا من مصابي فشل الكُلى بتوفير جلسات الغسيل بتكلفة 5,7 مليون درهم، كما أنفقت 5,5 مليون درهم لعلاج 140 حالة من المصابين بالأورام السرطانية، فيما خصصت 3,4 مليون درهم لعلاج 51 حالة من المصابين بالأمراض المزهقة للنفس ، إضافة إلى التكفل بتكاليف التدخلات الجراحية لـ86 حالة بلغت قيمتها 2,3 مليون درهم، وإنفاق 1,8 مليون للمرضى الذين تتطلب حالتهم زراعة أعضاء بديلة.

وأضاف أن الجمعية قدمت 1,1 مليون درهم لعلاج 78 حالة تعاني من أمراض مزمنة، ووفرت العلاج لـ57 مريضا يعانون من أمراض العيون بتكلفة تجاوزت 820 ألف درهم، إلى جانب تقديم المساعدات لمرضى القلب والمخ والأعصاب والعظام وغيرها من الحالات التي تحتاج إلى متابعة علاجية متخصصة، لافتا إلى تغطية تكاليف 55 حالة للولادة والإخصاب بقيمة 448 ألف درهم، وسداد مديونيات عن 33 حالة بتكلفة 331 ألف درهم، إضافة إلى توفير أجهزة طبية وعلاج الأسنان بما يضمن تلبية الاحتياجات العلاجية المتنوعة للمستفيدين.