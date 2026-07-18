حمدان بن مبارك: يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية ترسخ قيم التلاحم الوطني

دبي في 18 يوليو/ وام/ أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد، إنه في يوم عهد الاتحاد تتجلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، رحمهم الله، الذين أسسوا دولة عظيمة في عطائها الانساني، قادرة على بلوغ أهدافها، والوصول إلى أعلى درجات الازدهار، وتأمين مستقبل مشرق لكل الأجيال، مشيرا إلى أن هذا اليوم الخالد في التاريخ يعد مناسبة وطنية لتجديد عهد الولاء والانتماء، ومواصلة مسيرة التقدم والتنمية، وترسيخ قيم التلاحم الوطني.

وقال معاليه، بهذه المناسبة، إن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل تسجيل حضورها العالمي المؤثر، وتحقق إنجازات فريدة في كل المجالات.

وأضاف أن الرياضة الإماراتية شهدت تطوراً كبيراً، وحققت إنجازات متعددة في جميع المجالات، وأصبحت منشآتها الرياضية مصدر فخر، وستبقى الإمارات عاصمة للرياضة العالمية، وموقعاً مهماً من مواقع الأحداث الرياضية الدولية، خاصة في مجال كرة القدم.

وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك، أن الاحتفال بيوم عهد الاتحاد هو احتفال بالمكانة الدولية التي بلغتها دولة الإمارات، وبإنجازت وطنية لا تحصى ولا تعد، وبمكاسب كثيرة.