"الموارد البشرية" بحكومة رأس الخيمة: يوم عهد الاتحاد نستحضر فيه لحظات تاريخية خالدة لتأسيس الدولة

رأس الخيمة في 18 يوليو/ وام/ أكدت سعادة سارة أحمد الزعابي مدير عام دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة، أنه في يوم عهد الاتحاد نستحضر بكل فخر واعتزاز تلك اللحظة التاريخية الخالدة التي اجتمع فيها الآباء المؤسسون، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام، ليوقعوا وثيقة الاتحاد ويضعوا الأساس لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مشهدٍ جسّد أسمى معاني الحكمة والرؤية والوحدة.

وأضافت أن هذه المناسبة الوطنية ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل هي عهدٌ متجدد بالوفاء للوطن، وتجسيد للقيم التي قامت عليها دولتنا من التلاحم والعمل المشترك والإخلاص في خدمة الوطن والإيمان بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية ومحور التنمية، لافتة إلى أنه في هذا اليوم نستلهم كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بأن يبقى عهد الاتحاد ميثاقاً متجدداً يحفظ وحدتنا ويعزز مسيرتنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة.

وأشارت الزعابي، إلى أن الدائرة تجدد التزامها بالمساهمة في بناء كفاءات وطنية قادرة على مواصلة مسيرة التنمية، وترسيخ بيئة عمل حكومية تعزز قيم المسؤولية والتميز والابتكار، بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة ورؤية دولتنا للمستقبل، سائلة الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يبقى اتحادنا شامخاً وقوياً، ورايتنا خفاقة في سماء المجد والإنجاز.