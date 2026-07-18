دبي في 18 يوليو/ وام/ قال سعادة عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن "يوم عهد الاتحاد" الذي يصادف 18 يوليو من كل عام، يمثّل محطةً وطنيةً فارقةً في تاريخ دولة الإمارات، نستحضر من خلالها الاجتماع التاريخي الذي وقّع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه حكّام الإمارات، وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات، وأعلن فيه بيان الاتحاد واسم الدولة، لتوضع بذلك الأسس الراسخة لقيام دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971.

وأضاف أنه من خلال هذه المناسبة نستذكر المحطات المضيئة في مسيرة الاتحاد، ونستلهم الدروس والعبر التي أرست دعائم نهضة دولتنا، كما نجدّد فيها العهد على أن تبقى راية الإمارات خفاقة، ووحدتنا الوطنية راسخة، وأن نواصل العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز مسيرة التنمية والازدهار.

وأكد أن يوم عهد الاتحاد يعزز قيم الوحدة والتلاحم الوطني، ويرسخ الهوية الوطنية، ويجسد مشاعر الاعتزاز والفخر بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية الطموحة، كما يسهم في ترسيخ روح الانتماء والمسؤولية لدى كل من يعيش على أرض الإمارات، إلى جانب تعزيز الوعي الوطني لدى مختلف فئات المجتمع من خلال التعريف بالخطوات التاريخية التي قادت إلى تأسيس الاتحاد، وترسيخ القيم والمبادئ الوطنية، وتعريف الأجيال بتاريخ وطنهم والجهود والتضحيات التي بذلها الآباء المؤسسون لبناء دولة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية والريادة.