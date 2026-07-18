"وكيل وزارة التربية": عهد الاتحاد يتجدد بالعمل ومواصلة البناء

أبوظبي في 18 يوليو/ وام / أكد سعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن يوم عهد الاتحاد يحمل قيمة وطنية عميقة، إذ يضع أمام كل إماراتي مسؤولية الإسهام في تعزيز قوة الوطن واستدامة تقدمه، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الاتحاد لم يكن محطة عابرة، بل نهج عمل جمع الطاقات، ووحّد الجهود، وأسّس لمسيرة وطنية استثنائية.

وأضاف سعادته أن المعنى المتجدد لهذه المناسبة يتجلى في تحويل روح الاتحاد إلى عمل مشترك وإنجاز ملموس في مختلف الميادين، ومواصلة البناء بالثقة والطموح ذاتهما اللذين شكّلا انطلاقة الدولة، بما يعزز جاهزيتها للمرحلة المقبلة، ويدفع مسيرتها نحو آفاق أوسع من التنمية والريادة.