برنامج "صيفكم ويانا 2026" يستقطب 2000 طفل بأنشطة تعليمية وإبداعية بالشارقة

الشارقة في 18 يوليو/ وام / تقدم مؤسسة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين للأطفال تجارب صيفية تجمع بين التعلم والإبداع والاكتشاف عبر برنامج "صيفكم ويانا 2026" الذي يستمر حتى 6 أغسطس المقبل في مختلف مراكزها المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة بمشاركة نحو 2000 طفل وطفلة.

ويهدف البرنامج إلى استثمار أوقات الأطفال خلال العطلة الصيفية من خلال أنشطة نوعية تسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، عبر أكثر من 3834 برنامجاً وورشة ونشاطاً تخصصياً موزعة على مسارات تشمل الفنون والآداب واللغات والمهارات الحياتية والرياضة والمسرح وتُقدَّم جميعها بأسلوب تفاعلي قائم على التعلم بالترفيه بما يعزز اندماج الأطفال ويجعل تجربة التعلم أكثر متعة وفاعلية.

ففي مسار الفنون يخوض الأطفال تجارب إبداعية تنمي الحس الفني وتعزز قدرتهم على التعبير أما مسار الآداب واللغات فيركز على إثراء الجانب المعرفي وتطوير مهارات القراءة والتواصل وضمن مسار المهارات الحياتية يكتسب الأطفال مهارات عملية من خلال تجارب تطبيقية وفي الجانب الرياضي يوفر البرنامج بيئة محفزة لتنمية القدرات البدنية وروح التحدي والعمل الجماعي كما يفتح مسار المسرح أمام الأطفال آفاقاً جديدة في عالم الأداء والتعبير.

وتقدم المؤسسة خلال البرنامج الصيفي مجموعة من التجارب التي تجمع بين المتعة واكتساب المهارات عبر برامج وورش إبداعية بما يعزز لديهم الوعي بأهمية المحافظة على الطبيعة والرفق بالحيوان إضافة إلى مجموعة أخرى من الورش التفاعلية التي تمنحهم فرصاً للتجربة والاكتشاف بأسلوب مبتكر وممتع.

وفي مجال العلوم والتكنولوجيا يخوض الأطفال تجارب تعليمية تفاعلية يتعرف خلال الأطفال على مفاهيم الاستدامة والطاقة المتجددة ويشاركون في تحديات ومشاريع عملية تعزز التفكير النقدي والإبداع والعمل الجماعي وتعرفهم إلى تقنيات الطاقة الحديثة والحلول المستدامة.

كما تقدم مؤسسة أطفال الشارقة بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة برنامجَي "معسكر الحاضنات الرياضية" المخصص لفئة الإناث و"المسبح الاحترافي" حيث يُنفذ البرنامجان في مركز الطفل بالقرائن بهدف تطوير المهارات الرياضية وتعزيز المشاركة ضمن بيئة تدريبية محفزة.

ويواصل البرنامج تقديم تجربة صيفية متكاملة تجمع بين التعلم والإبداع والاكتشاف بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم و إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل.