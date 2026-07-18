الظفرة في 18 يوليو/ وام / أعلن نادي الظفرة للرماية انطلاق منافسات النسخة الثانية من بطولة المواهب اليوم في مقره بمشاركة كبيرة لفئتي الذكور والإناث من 8 أعوام إلى 12 عاماً، و13 إلى 16 عاماً في مسابقة البندقية الهوائية، ومن 12 إلى 16 عاماً في المسدس الهوائي.

وأوضح أن البطولة التي ينظمها بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرماية ولجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، بوزارة الرياضة خلال يومي السبت والأحد، تستهدف توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب الواعدة في رياضة الرماية.

وأضاف أنها تجسد التزامه بدوره في دعم الرياضة الوطنية، باستضافة وتنظيم البطولات النوعية لاستقطاب وصقل المواهب، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في إعداد جيل جديد من الرماة، كما تؤكد مستوى التعاون والتكامل مع الاتحاد ولجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، لبناء منظومة مستدامة، وترسيخ مكانة رياضة الرماية بين الرياضات الفردية الواعدة في الدولة.

الى ذلك أكد اتحاد الإمارات للرماية أن الفعاليات ضمن برامجه لتطوير اللعبة، وتعزيز مسارات اكتشاف وتأهيل المواهب الوطنية، مشيراً إلى أن النسخة الثانية تمثل محطة مهمة في تنفيذ مبادرة "رماة المستقبل"، بهدف إعداد جيل من الرماة لتمثيل دولة الإمارات وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.