أبوظبي في 18 يوليو/ وام / أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن يوم عهد الاتحاد محطة فاصلة في تاريخ دولتنا، وأمانة وطنية غالية على قلوبنا، ووسام نُطوق به صدورنا، يجسد أسمى قيم الوفاء والصدق والإخلاص لهذا الوطن المعطاء.

وأضاف: في هذا اليوم نستذكر بكل إجلال مسيرة الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه الحكام، الذين أرسوا ركائز الاتحاد والدستور.

وقال إن الاحتفاء بهذا اليوم فرصة لتجديد الولاء للقيادة الرشيدة والمعاهدة على مواصلة مسيرة العطاء، ليصبح هذا الوطن نموذجاً عالمياً للحضارة والتطور.