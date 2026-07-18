الفجيرة في 18 يوليو/ وام / أكد معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية أن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة تاريخية ووطنية خالدة في مسيرة دولة الإمارات، حيث شهد في الثامن عشر من يوليو عام 1971 توقيع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه الحكام، وثيقة الاتحاد والدستور، في خطوة تاريخية مهدت لإعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر من العام ذاته، لتبدأ مسيرة وطن أصبحت اليوم نموذجًا عالميًا في التنمية والريادة والازدهار.

وقال معاليه إن ما حققته دولة الإمارات من منجزات حضارية وتنموية متواصلة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعليم، والصحة، والزراعة، والاقتصاد، والابتكار، وعلوم الفضاء، والعمل الإنساني، يعكس نجاح الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي قادت الدولة إلى مصاف الدول الأكثر تقدمًا وتنافسية وتأثيرًا على مستوى العالم، من خلال الاستثمار في الإنسان، وتمكينه، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز قيم التسامح والتعايش، وبناء نموذج تنموي مستدام أصبح محل تقدير وإشادة دولية.

وأضاف أن الاحتفاء بيوم عهد الاتحاد يجدد في نفوس أبناء الوطن معاني الولاء والانتماء، ويعزز المسؤولية الوطنية لمواصلة مسيرة البناء والإنجاز، والمحافظة على المكتسبات الوطنية، واستلهام قيم الوحدة والتلاحم التي أرساها الآباء المؤسسون، والتي كانت ولا تزال وستظل أساس قوة الإمارات وريادتها.