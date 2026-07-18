الشارقة في 18 يوليو / وام / أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى مدينة دبا الحصن بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة بتنفيذ مشروع متكامل لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي لمدينة دبا الحصن وفق أفضل المواصفات.

وينقسم مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة دبا الحصن إلى 3 مشاريع رئيسية تم تنفيذها بالتوازي، تشمل إنشاء محطة ضخ للغاز الطبيعي تعمل بنظام الخط الافتراضي، إلى جانب تنفيذ شبكة للغاز الطبيعي بطول 46 كيلومتراً، تغطي مناطق الحي الشمالي، والحي الغربي، وجزيرة الحصن، وحي الدوب، كما تضمن المشروع تنفيذ التوصيلات الداخلية لنحو 200 وحدة سكنية، مع تركيب عدادات ذكية، بما يضمن وصول خدمة الغاز الطبيعي مباشرة إلى المشتركين، ويعزز كفاءة إدارة وقياس الاستهلاك.

وأوضح المهندس ابراهيم البلغوني مدير إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن خطة الهيئة الإستراتيجية لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة لجميع مدن ومناطق إمارة الشارقة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مدينة دبا الحصن وتم تنفيذ المشروع باستخدام أحدث التقنيات والمواصفات، مع تطبيق أنظمة تحكم ومراقبة تضمن سلامة وتدفق الغاز على مدار الساعة.

وأشار إلى أن الغاز الطبيعي يوفر بديلاً آمناً واقتصادياً وصديقاً للبيئة مقارنة باسطوانات الغاز التقليدية، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الاستدامة البيئية.