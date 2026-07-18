رأس الخيمة في 18 يوليو/ وام / أكد سعادة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أنه في يوم عهد الاتحاد، نحتفي بتاريخ دولة الإمارات وإرثِها العريق ونستذكر جهود الآباء المؤسسين والدروس والإنجازات الملهمة، التي تدعم الرؤية الاستشرافية للدولة، ومسيرتها نحو ترسيخ مكانتها كدولة أكثر تقدماً وازدهاراً، ونؤكد أن ما حققناه من نجاحات تنموية، هو ثمرة جهد وعمل دؤوب على مدى سنوات طويلة، وأن مسؤوليتنا جميعا الحفاظ عليها وتعزيزها.

وقال : ترسيخاً لقيم الهوية الوطنية وتعزيزاً للانتماء، نجددُ العهدَ بالولاءِ للوطن والقيادة الرشيدة، احتفاء بيوم عهد الاتحاد الذي وقّع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه الحكام "وثيقةَ الاتحاد" ودستور الإمارات، وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربيةِ المتحدة.

وأشار قائد عام شرطة رأس الخيمة إلى أن دولة الإمارات حققت إنجازات حضارية كبيرة خلال العقودِ الماضية، وتمضي إلى إنجازات أكبر وأكثر طموحا، وتسير نحو مستقبل أكثر إشراقًا.