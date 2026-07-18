عجمان في 18 يوليو/ وام / قال سعادة عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل بعجمان إنه في يوم عهد الاتحاد نجدد الالتزام بمواصلة العمل بإخلاص لخدمة الوطن والمجتمع، والمساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.

وأضاف أن هيئة النقل بعجمان تؤكد أن مسيرة التطوير والتميز في قطاع النقل تأتي امتدادًا لنهج الاتحاد، من خلال تقديم خدمات نقل آمنة ومتكاملة ومبتكرة، تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتعزيز كفاءة التنقل، ودعم التنمية المستدامة في إمارة عجمان ودولة الإمارات.

وأوضح أنه في هذه المناسبة، نجدد العهد بأن نواصل العمل بروح الفريق الواحد، وأن نضع خدمة الإنسان في مقدمة أولوياتنا، مستلهمين من قيم الاتحاد العزيمة والإصرار والريادة، ونمضي بثقة نحو مستقبل يليق بمكانة دولة الإمارات وطموحات أبنائها.