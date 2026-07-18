أبوظبي في 18 يوليو/ وام / أكد سعادة محمد خليفة الكعبي الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة أن يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية خالدة تستحضر فيها دولة الإمارات الرؤية الحكيمة والإرادة الصلبة التي أرست دعائم صرح الاتحاد الشامخ ورسخت نموذجاً تنموياً رائداً يقوم على الوحدة والتلاحم والعمل المشترك ليواصل الوطن مسيرته المظفرة بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وقال الكعبي إن هذه المناسبة الوطنية تجسد القيم الراسخة التي غرسها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه الحكام المؤسسون الذين أرسوا أسس دولة حديثة جعلت الإنسان محور مسيرة التنمية المستدامة ورسخت نهجاً تنموياً شاملاً أسهم في تحقيق إنجازات نوعية عززت مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن مسيرة الاتحاد الراسخ بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات تمضي بقوة نحو آفاق جديدة من الريادة مستندة إلى نهج تنموي يرتكز على الابتكار وتمكين الإنسان وتعزيز تنافسية الدولة بما يرسخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في صناعة المستقبل.

وأشار الكعبي إلى أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يستلهم من هذه المناسبة معاني المسؤولية الوطنية ويواصل العمل بالتعاون مع الشركاء على تنفيذ المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق الدولة وتعزيز جودة الحياة وتمكين المجتمعات المحلية واستثمار المزايا التنافسية لكل منطقة بما يحقق مستهدفات رؤية القيادة لرشيدة ويعزز التنمية المستدامة والشاملة.

وقال الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة: في يوم عهد الاتحاد نجدد العزم على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وترسيخ قيم الاتحاد والانتماء والمسؤولية الوطنية واستكمال مسيرة البناء والإنجاز بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويصنع مستقبلاً أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.