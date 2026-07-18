أبوظبي في 18 يوليو/ وام / يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:28 والمد الثاني 04:45 والجزرالأول عند الساعة 10:34 والجزر الثاني عند الساعة 22:43.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 18:13 والمد الثاني 01:55 والجزر الأول عند الساعة 19:51والجزر الثاني عند الساعة 07:25.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 44 32 80 30

دبي 43 32 65 20

الشارقة 42 31 80 25

عجمان 40 31 80 30

أم القيوين 42 30 80 30

رأس الخيمة 42 31 70 25

الفجيرة 35 31 85 40

العـين 45 31 55 20

ليوا 47 31 50 15

الرويس 40 30 85 25

السلع 40 31 85 25

دلـمـا 40 31 85 30

طنب الكبرى / الصغرى 38 32 80 40

أبو موسى 38 32 80 40.