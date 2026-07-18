دبي في 18 يوليو / وام / قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تمكين المجتمع أن لكل جيل في الإمارات عهده مع الوطن ويوم عهد الاتحاد يذكرنا بأن ما ورثناه لم يكن الأرض وحدها وإنما منظومة من القيم وأمانة من المسؤولية وإيمان بأن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان الواعي بدوره تجاه وطنه ومجتمعه.

وأضافت معاليها أن دولة الإمارات نجحت في تحويل هذا العهد إلى ثقافة وطنية حية تتجدد مع كل مرحلة وتتجلى في المبادرات وفي روح العطاء وفي الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه الجميع، لافتة إلى أن الاتحاد لم يكن حدثاً ارتبط بزمن معين بل ممارسة يومية تعكسها قيم التعاون والالتزام والإخلاص في العمل.

وقالت : تقع على عاتق كل جيل مسؤولية أن يضيف صفحة جديدة إلى هذه المسيرة وأن يترك لمن بعده وطنا أكثر قوة وثقة وقدرةً على مواصلة الإنجاز.

من جانبها قالت سعادة عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع إن يوم عهد الاتحاد يجسد اللحظة التي اختارت فيها الإمارات أن تجعل من الاتحاد مشروعاً دائماً يقوم على الحكمة وبعد النظر والإيمان بأن قوة الوطن تنبع من وحدة الهدف ووضوح الرؤية.

وأضافت أن عهد الاتحاد لم يكن بداية مرحلة جديدة فحسب وإنما نقطة انطلاق لنموذج تنموي استطاع أن يحول الطموح إلى واقع ويؤسس لدولة سباقة في مختلف المجالات، مؤكدة أن ما حققته الإمارات من مكانة إقليمية وعالمية هو ثمرة نهج يقوم على التخطيط والاستثمار في المعرفة وتعزيز القدرة على مواكبة المتغيرات وصناعة الفرص.

وأشارت إلى أن الحفاظ على هذا الإرث مسؤولية تتجدد مع كل جيل وتبدأ من الإخلاص في العمل والتمسك بالقيم الوطنية والإسهام في كل ما يعزز تقدم الوطن وازدهاره.