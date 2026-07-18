"هيئة أبوظبي للزراعة": الإمارات نموذج عالمي في التنمية والازدهار

أبوظبي في 18 يوليو/ وام / أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، أن يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية خالدة تجدد في نفوس أبناء الوطن قيم الوفاء والانتماء للقيادة الرشيدة، وتستحضر الرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم اتحاد راسخ أصبح نموذجاً عالمياً في التنمية والازدهار.

وقال سعادته إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة وطنية نستذكر فيها حدثاً تاريخياً، بل محطة وطنية نستمد منها العزم لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، ونجدد خلالها العهد على المحافظة على مكتسبات الوطن والعمل بإخلاص من أجل مستقبله ففي هذا اليوم نستحضر القيم التي قام عليها الاتحاد، وفي مقدمتها الوحدة والتلاحم والتكاتف، التي كانت وما زالت الركيزة الأساسية لما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية وريادية في مختلف المجالات.

وأضاف: اعتماد هذه المناسبة الوطنية يعكس حرص القيادة على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز ارتباط الأجيال بتاريخ وطنهم، بما يسهم في صون إرث الاتحاد وترسيخ مبادئه في وجدان المجتمع، ويعزز الشعور بالمسؤولية تجاه مواصلة مسيرة التنمية والريادة".

وأكد أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تستلهم من هذه المناسبة قيم العمل والعطاء والمسؤولية الوطنية، وتواصل جهودها في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة القطاع الزراعي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وقال: نجدد في يوم عهد الاتحاد عهد الولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة، ليبقى اتحادنا مصدر قوتنا، ووحدتنا أساس نهضتنا، ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التقدم والازدهار.