لاعبات منتخب الإمارات يحصدن 6 ميداليات في بطولة آسيا للجوجيتسو بكازاخستان

ألماتي في 18 يوليو/ وام / واصلت لاعبات منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة "مبادلة للاستثمار"، تألقهن في النسخة العاشرة من بطولة آسيا للجوجيتسو، بإحراز 6 ميداليات بواقع ذهبيتين، وفضية، وثلاث برونزيات، خلال منافسات السيدات التي أقيمت اليوم في صالة ألماتي أرينا بمدينة ألماتي الكازاخستانية.

وأحرزت أسماء الحوسني ذهبية وزن تحت 52 كجم، وشما الكلباني ذهبية وزن تحت 63 كجم، فيما نالت العنود الحربي فضية وزن تحت 48 كجم، وحصدت حمدة الشكيلي برونزية وزن تحت 45 كجم، وبلقيس عبدالله برونزية وزن تحت 48 كجم، وحصة الشامسي برونزية وزن تحت 52 كجم.

ورفعت هذه النتائج رصيد المنتخب الأول إلى 15 ميدالية خلال يومين، بعدما أحرز منتخب الرجال 9 ميداليات أمس، ليواصل المنتخب منافسته على صدارة الترتيب العام للبطولة.

وجسدت نتائج لاعبات المنتخب المكانة المتقدمة التي بلغتها رياضة المرأة الإماراتية، في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، الذي أسهم في بناء منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب وصقلها، وإعدادها للمنافسة على أعلى المستويات القارية والدولية.

وقدمت لاعبات المنتخب مستويات فنية متميزة اتسمت بالثبات والانضباط التكتيكي، ونجحن في إدارة نزالات قوية أمام نخبة من أبرز لاعبات القارة، ما أسهم في بلوغ عدد من النهائيات وتعزيز رصيد الإمارات في البطولة.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن الإنجازات المتواصلة للاعبات المنتخب تعكس المكانة الراسخة لبنت الإمارات في المشروع الرياضي الوطني، وترجمةً لرؤية تؤمن بقدرتها على المنافسة وتحقيق الإنجازات في أكبر المحافل.

وقال إن دعم القيادة الرشيدة أسهم في ترسيخ قاعدة قوية للرياضة النسائية، وأتاح للاعبات مساراً متكاملاً يبدأ باكتشاف المواهب ويصل إلى منصات التتويج، مؤكداً أن نتائج اليوم تعكس جودة العمل الفني، وما تتمتع به اللاعبات من انضباط وطموح وقدرة على التعامل مع ضغوط المنافسات الكبرى، بما يعزز استدامة الإنجازات وتعاقب الأجيال.

وأكدت مارينا ريبيرو، مدربة المنتخب الوطني للسيدات، أن اللاعبات خضن المنافسات بجاهزية فنية وذهنية عالية، وأحسنَّ التعامل مع اختلاف أساليب المنافسات وقوة النزالات.

وقالت إن اللاعبات التزمن بالتعليمات الفنية، وأظهرن نضجاً في إدارة مجريات النزالات، مع المحافظة على التوازن والقدرة على التحول بين الخطط وفق متطلبات كل مواجهة، مشيرة إلى أن نتائج اليوم تعكس التطور المستمر للمجموعة، والطموح لمواصلة ترسيخ حضور المنتخب الإماراتي في صدارة الجوجيتسو النسائي قارياً وعالمياً.

وأعربت شما الكلباني، المتوجة بذهبية وزن تحت 63 كجم، عن فخرها برفع علم الإمارات على منصة التتويج، مؤكدة أن الالتزام بالخطة الفنية والتركيز طوال النزالات كانا من أبرز عوامل الفوز.

وأضافت أن دعم القيادة الرشيدة واتحاد الإمارات للجوجيتسو يمثل حافزاً دائماً لتحقيق أفضل النتائج، مشيرة إلى أن كل إنجاز تحققه لاعبات المنتخب يفتح الطريق أمام الأجيال الصاعدة لمواصلة مسيرة التميز، وأهدت ميداليتها الذهبية إلى دولة الإمارات وكل من دعمها خلال رحلة الإعداد.